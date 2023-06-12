منسوبو مكتب التعليم بحوية الطائف يودّعون مديرهم السابق بحفل تكريم

أقام منسوبو مكتب التعليم بالحوية للبنين ، حفلَ تكريم لمدير المكتب السابق الأستاذ ناصر بن علي الشهري ،و الذي تم تكليفه مستشاراً للمدير العام للتعليم في محافظة الطائف.

جاء ذلك بحضور المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الأستاذ الدكتور فهد بن ماجد الشريف والمساعد للخدمات المساندة م عبدالعزيز الحارثي والمستشار التعليمي ومدير مكتب المدير العام سعود الشريف وقيادات والتعليم ومديري الادارات والمكاتب وجمع من المشرفين التربويين و مديري المدارس وجمع غفير من الضيوف ومدير مكتب التعليم بالحوية المكلف محمد جويعد الحارثي، والمدعوين وأقارب وزملاء المحتفى به.

وجاء التكريم تقديراً لجهوده طوال فترة عمله مديراً لمكتب التعليم بالحوية وعلى ما قدّم من عمل وإخلاص طيلة خدماته بالمكتب .

وتمنى منسوبو المكتب التوفيق والسداد للشهريو، اشتمل الحفل على عدد من الكلمات والقصائد الشعرية والعروض المرئية التي تحكي سيرة المحتفى به ،ثم تسليم الهدايا والدروع للمحتفى به.