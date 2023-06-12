نتيجة للجهود #السعودية.. #الأمم_المتحدة تعتمد 10 فبراير يومًا عالميًا لـ #النمر_العربي

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإجماع القرار المعنون "اليوم العالمي للنمر العربي" الذي قدمته المملكة وشارك في رعايته أكثر من 30 دولة.

وحدد القرار، يوم العاشر من فبراير يوما عالميا للنمر العربي، بحيث يتم الاحتفال به سنويا.

ويسلط القرار الضوء على النمر العربي، كونه أحد أكثر أنواع النمور المهددة بالانقراض، ويؤكد على أهميته لحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي.

كما يسلط القرار الضوء على جهود المملكة العربية السعودية وجهود الدول الراعية، في حماية النمر العربي من خلال مختلف المبادرات التي تساهم في المحافظة عليه.