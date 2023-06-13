ارتفاع أسعار #النفط.. وخام “#برنت” يسجل 72 دولارا للبرميل

سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا اليوم الثلاثاء، مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الفترة الماضية.

وجاء الارتفاع وسط استمرار حالة الحذر قبل قرارات السياسة النقدية المرتقبة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنوك مركزية أخرى.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.2% إلى 72.00دولارا للبرميل .

كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7 سنتات أو 0.1% إلى 67.19 دولار للبرميل.

وتراجع الخامان القياسيان بنحو 3 دولارات للبرميل أمس الاثنين وسط تركيز المحللين على نمو الإمدادات العالمية والمخاوف المرتبطة بالطلب قبيل بيانات رئيسية للتضخم والاجتماع الذي سيعقده "الفيدرالي" (المركزي الأميركي) على مدار يومين وينتهي غدا الأربعاء.