مفاجأة مدوية في مستقبل #مبابي مع #باريس_سان_جيرمان

كشفت التقارير الإسبانية تطورات مستقبل الدولي الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، والذي يسعى للرحيل عن النادي الفرنسي حسبما أكدت بعض التقارير العالمية، خاصة بعدما فشل الفريق في حصد لقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المنقضي.

وارتبط مبابي دائما بالرحيل إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، لطالما مثل الأمر حلما بالنسبة للاعب الشاب، الذي كان دوما ما يبحث عن الانتقال لفريق ريال مدريد، إلا أنه قرر في اللحظة الأخيرة خلال الصيف الماضي التجديد مع باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن باريس سان جيرمان لديه بالفعل خطة للاستغناء عن مبابي، خاصة أن النادي الفرنسي مُنزعج من تصرفات اللاعب مؤخرا، ويرى أن اللاعب يضغط على النادي بشكل غير مبرر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بداية من اليوم سينظر باريس سان جيرمان في العروض المُقدمة لـ مبابي، علما بأن ريال مدريد الإسباني أكثر ناد يريد ضمه، في ظل رغبة اللاعب في وقت سابق بالانتقال إلى صفوف الفريق الملكي.

كما يبحث فلورنتنيو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني عن دعم صفوف فريقه بصفقات قوية قادرة على الظهور بشكل مميز، خاصة على مستوى الخط الأمامي، كما صرح بيريز في وقت سابق بأن ريال مدريد سيتعاقد مع مبابي بالفعل ولكن ليس هذا العام، مما يشير إلى أن اللاعب الفرنسي الشاب بالفعل على رادار النادي الإسباني ريال مدريد.

وأوضحت صحيفة ماركا أن ردة فعل إدارة باريس سان جيرمان على قرار رحيل كيليان مبابي هذه المرة سيكون مختلفا عن المرات السابقة، علما بأن ليفربول قد يكون أيضا من ضمن الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب الشاب.

وبما نشرته صحيفة ماركا، فإن ذلك يؤكد إمكانية أن يزامل اللاعب الدولي الفرنسي كيليان مبابي، نجمنا المصري محمد صلاح في صفوف ليفربول الإنجليزي، حال دخل الريدز وبقوة في صفقة نجم باريس سان جيرمان.