رئيس #روسيا_البيضاء: لن نتردد في استخدام #الأسلحة_النووية

أكد رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أن نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في بلاده، يهدف لردع أي معتد محتمل، وأنه لن يكون هناك أي تردد في استخدامها إذا لزم الأمر، حسبما نقلت وكالة بيلتا للأنباء.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال يوم الجمعة: إن روسيا ستبدأ نشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء بين السابع والثامن من يوليو، وذلك بعد الانتهاء من تجهيز منشآت تخزين خاصة.