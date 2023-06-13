الجامعة_العربية تُحذر من خطط بناء آلاف المستوطنات في #الضفة_الغربية

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من تنفيذ حكومة الاحتلال الإسرائيلي مخططات لبناء آلاف المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وأشار إلى أن مثل هذه الخطط تقوض حل الدولتين عبر قضم الأراضي التي يتعين أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية في المستقبل.

وطالب أبو الغيط، في بيان له اليوم، الإدارة الأمريكية باتخاذ موقف صارم ضد الخطط الإسرائيلية المُزمعة دفاعاً عن حل الدولتين الذي تروج له واشنطن.

وأكد أن الاستيطان ينسف السلام وأنه لا يمكن الحديث عن تسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أو عن سلام إقليمي في المنطقة، بينما الأراضي الفلسطينية يتم قضمها كل يوم.

ونوه بأن حكومة نتنياهو ترفض أن تكون شريكاً في عملية سياسية سلمية تفضي إلى التسوية الشاملة، وأن همها الأول والأخير هو إرضاء الأجنحة الأشد تطرفاً على الساحة السياسية الداخلية، واسترضاء جماعات الاستيطان والتيارات القومية الدينية.