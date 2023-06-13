طالبات سعوديات يبتكرن «نظام تحكم آلي» يُنبه سائق المركبة حال شعوره بـ«النُعاس» (صور)

نجح عدد من طالبات كلية الهندسة بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في ابتكار نظام تحكم آلي، يُنبه قائد المركبة لحظة شعوره بـ«النعاس».

ويشتمل الابتكار الذي توصلت إليه الطالبات على حساسات استشعارية، تُقيس مقاومة الجلد وترسل إشارة إلى النظام تُنبه السائق لحظة شعوره أو دخوله في نُعاس.

وأعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بدء الالتحاق ببرنامج البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي القادم 1445هـ.

وأوضحت الجامعة أن ذلك سيكون اعتبارًا من يوم الثلاثاء 7 محرم 1445هـ الموافق 25 يوليو 2023م، ولمدة 5 أيام، من خلال بوابة القبول الإلكترونية، أو عبر أيقونة القبول الإلكتروني في تطبيق الجامعة عبر الأجهزة الذكية «MYIAU».

وأفاد عميد القبول والتسجيل، الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح، بأنه سيتاح التقديم للطلاب والطالبات معًا، وفي نفس الوقت إلكترونيًا؛ دون الحاجة للحضور أو إرسال أيّة وثائق أو مستندات للعمادة، مشيراً إلى أنّ كافة إجراءات القبول تتم إلكترونيًّا ومرتبطة مع مصادر البيانات من خلال الربط الحكومي مع أنظمة وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس.

وشدد على الجميع ضرورة الإطلاع على المعلومات حول كليات الجامعة والمسارات والتخصصات النوعية التي تقدمها الجامعة، وآلية القبول بالجامعة والخطة الزمنية لأعمال القبول، بالإضافة إلى ضرورة متابعة حسابات العمادة الرسمية بقنوات التواصل الاجتماعي في «تويتر» و«إنستغرام» و«سناب شات» عبر المعرف «@IAU_AR»، لمتابعة المستجدات في القبول، والتي تعتبر هي القناة الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة.