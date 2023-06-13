وزارة الداخلية بالتنسيق مع نظيرتها الماليزية تسهم في إحباط تهريب (302.2) كجم من #الكوكايين المخدر

ساهمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع نظيرتها الماليزية في إحباط محاولة تهريب (302.2) كيلوجرام من مادة «الكوكايين» المخدر.

وأوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، العقيد طلال بن عبد المحسن بن شلهوب، أنه بالمتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات، وبناءً على معلومات قدمتها وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات للجهاز النظير في مملكة ماليزيا، أحبطت دائرة الجمارك الملكية الماليزية محاولة تهريب ( 302.2 ) كيلو جرام من مادة «الكوكايين» المخدر، مخبأة في فول الصويا داخل حاوية قادمة من إحدى الدول.

ونوه المتحدث الأمني بالتعاون الإيجابي مع الجهة النظيرة في مملكة ماليزيا في متابعة وضبط المواد المخدرة، مشدداً على أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات والعالم أجمع، والتصدي لها وإحباطها، والقبض على المتورطين فيها.