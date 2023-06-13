خلال ساعات.. #كانتي يوقع لفريق #الاتحاد

أصبح الفرنسي، أنجولو كانتي، لاعب تشيلسي الإنجليزي ومنتصف ميدان المنتخب الفرنسي، على بعد خطوة من الانضمام لنادي الاتحاد في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

حيث أكد الصحفي فابريزيو رومانو، أن التوقيع من المرتقب أن يتم اليوم كما كان مؤكد في الأسبوع الماضي، حيث الاتفاق تم ومنتهي بين الطرفين، بعقد بمقابل مادي حوالي 100 مليون يورو.

وتابع رومانو، أن الجزء الأول من الفحوصات الطبية مرت بنجاح بعد التأكد من اجتياز اللاعب للاختبار الذي تم في لندن الأسبوع الماضي، ليؤكد جاهزية اللاعب.

الجدير بالذكر أن التعاقد تم على عقد لمدة موسمين قابلة للزيادة لموسم آخر، لينضم الفرنسي لزميل فرنسي آخر، وهو كريم بنزيما، المنضم حديثًا لصفوف الإتي في موسم الانتقالات الحالي.