تفاصيل شرط #لوكاكو للانضمام إلى #الهلال

حدد البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي شرطه للانتقال إلى الهلال السعودي هذا الصيف.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن فهد بن نافل يتواجد في باريس من أجل التفاوض مع البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم تشيلسي، للانتقال لصفوف الفريق هذا الصيف.

وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن لوكاكو يريد الحصول على 80 مليون يورو سنويًا من أجل الانتقال لصفوف نادي الهلال.

وكانت مجلة "فووت ميركاتو" الفرنسية، ذكرت صباح اليوم أن ممثلي نادي الهلال اجتمعوا أمس الاثنين مع روميلو لوكاكو وعرضوا عليه عقد لمدة عامين مقابل 25 مليون دولار ولكن اللاعب طلب رفع الراتب من أجل الموافقة.

وعاد البلجيكي روميلو لوكاكو، لصفوف نادي تشيلسي الإنجليزي، بعدما قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة بين جدران إنتر ميلان الإيطالي.