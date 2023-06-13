كواليس جلسة #جيرارد مع إدارة #الاتفاق قبل التوقيع

كشفت بعض التقارير عن تفاصيل طلبات جيرارد لتولي تدريب فريق الاتفاق في الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير أن ستيفن جيرارد المدرب الإنجليزى طلب من إدارة نادى الاتفاق أن يتولى مهمة اختيار اللاعبين الأجانب للفريق الأول لكرة القدم حال توصل إلى اتفاق مع إدارة النادي بشأن قيادة فارس الدهناء في الموسم المقبل.

وزار جيرارد نادي الاتفاق، أمس الاثنين، في جولة استشكافية، مرافق النادي والملعب الجديد برفقة معاذ العوهلي المدير التنفيذي للنادي، وعمر باخشوين المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم.

وأضافت المصادر نفسها، أن المفاوضات بين إدارة الاتفاق والمدرب الإنجليزي وصلت مرحلة متقدمة، حيث تم التفاهم على الجانب المالي المتضمن عقد المدرب، على أن تستكمل جلسات المفاوضات، اليوم الثلاثاء مع خالد الدبل رئيس النادي، وحاتم المسجل نائب الرئيس الذي يقود المفاوضات.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة الاتفاقية رصدت 9 ملايين يورو لمدة موسمين لجيرارد، على أن يكون نجم ليفربول السابق مسؤولا عن التعاقدات مع اللاعبين الأجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية.