الأرصاد: ظواهر جوية شديدة على مناطق #المملكة في السنوات المقبلة

قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد د.أيمن غلام: إن المؤشرات المناخية المستقبلية تُعطي احتمالية زيادة التعرض للظواهر الجوية الشديدة على أغلب مناطق المملكة.

وأوضح أن الظواهر الجوية السابقة أثبتت أهمية معلومات الأرصاد في بناء الخطط والبرامج التي تسهم في التقليل من مخاطرها والحد من آثارها، خاصةً إذا ما تم الأخذ بجدية بالمعلومات المناخية وتنبيهات وتحذيرات المركز عند وجود حالات جوية تستدعي ذلك.

واستشهد خلال كلمته في الورشة الوطنية لتحديث آلية التعاون في التعامل مع الظواهر الجوية ببعض الظواهر التي أثرت على أجواء المملكة كأمطار جدة 2009م، وحادثة "رافعة الحرم"، وأمطار أبها في 2016م والأمطار الأخيرة التي تأثرت بها جدة في 2022م إضافة إلى الظواهر الجوية المختلفة الأخرى مما يؤكد أن معلومات الأرصاد مهمة للغاية.

وأضاف: "نتطلع اليوم إلى تقوية شراكاتنا، من خلال حوكمة أعمالنا المتعلقة بالتعامل مع الظواهر الجوية لتحقيق الأهداف العملية الناجحة في هذا الجانب، وسنعمل بعد إنجاز أعمال هذه الورشة واعتماد مخرجاتها إلى إعداد التمارين والفرضيات التي ستساعد في تحقيق الجاهزية والتكاملية في إجراءات التعامل مع آلية الإبلاغ عن الظواهر الجوية".