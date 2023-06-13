مشاهد من تحنيط #القرش الذي قتل سائحاً روسياً في #مصر (فيديو)

انتهى متخصصون في علوم البحار من «تحنيط» القرش قاتل السائح الروسي في الغردقة بمحافظة البحر الأحمر المصرية.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، عكف متخصصون في معهد علوم البحار ومحميات البحر الأحمر على إجراء عمليات التحنيط للقرش، تمهيداً لوضعه في المتحف الخاص بالمعهد.

وتداولت عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مشاهد من تحنيط القرش، التي شارك فيها كبير المحنطين في معهد علوم البحار، علام اسماعيل علام، وفق ما نشرته ابنته عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك».

وقالت ابنة العالم المصري تعليقاً على فيديو التحنيط: «كبير المحنطين علام اسماعيل علام (بابا ) يقوم بتحنيط سمكه القرش (تايجر ) الذي التهم الرجل الروسي وهجم علي إثنين من السائحين».

ويمكن مشاهدة عملية التحنيط عبر الرابط التالي:

https://www.facebook.com/reel/645739480352209