حتى 23 يونيو.. #مسك تفتح باب التسجيل في برنامج “أصوات عالمية”

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" عن بدء التسجيل في برنامج "أصوات عالمية"، أحد مخرجات مسار "مسك القادة"، والذي يُتيح للكفاءات الوطنية الشابة فُرص التمثيل في المحافل الوطنية والدولية، على أن تمتد فترة التسجيل حتى 23 يونيو 2023م.

وصُمم البرنامج بمنهجية شاملة تهدف إلى صقل المواهب السعودية الشابة في رحلة تدريبية نوعية، وتأهيل المشاركين لتمثيل المملكة في المحافل العالمية، ومرافقة المتخصصين والقادة في مجال التمثيل الدولي.

وتنطلق أعمال البرنامج في 20 أغسطس 2023م، ويستمر لمدة ثمانية أسابيع، وتتضمن رحلته تدريبًا افتراضيًا وآخر ميدانيًا، باستخدام أساليب نوعية، وسلسلة من الجلسات الحوارية مع كبار المسؤولين والخبراء في مجال الدبلوماسية والإعلام والتمثيل الخارجي، بالإضافة إلى جلسات للإرشاد والتوجيه الفردي، وتعزيز مهارات التواصل مع الجمهور؛ بما ينعكس على تحقيق النمو الشخصي والمهني، وإكساب المشاركين المهارات المعرفية، والشخصية، ومهارات التواصل مع الآخرين، ومخاطبة الجمهور.

ويُمكن التسجيل في برنامج "أصوات عالمية" والاطلاع على التفاصيل، من خلال الرابط: https://bit.ly/43rVDC0 .