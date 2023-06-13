الإليزيه: #ماكرون يلتقي #ولي_العهد السعودي في #باريس الجمعة المقبل #عاجل

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سيلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، في العاصمة باريس، يوم الجمعة المقبل.

وفي أواخر مارس الماضي، ناقش ولي العهد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعزيز تعاونهما في مجال الدفاع والطاقة، وفقاً لما أعلنته الرئاسة الفرنسية.

وأوضح "الإليزيه" وقتها أن الزعيمين أشادا خلال اتصال هاتفي بـ"دينامية علاقتهما الثنائية" ولا سيما لناحية "تعميق التعاون في مجالي الاقتصاد والثقافة".

وأضافت الرئاسة الفرنسية أنهما "بحثا أيضاً في المجالات التي يمكن تعزيز هذا التعاون فيها، خصوصاً في ما يتعلق بقضايا الدفاع والطاقة".