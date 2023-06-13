الهلال يترقب القرار النهائي.. رسالة #لوكاكو إلى #إنتر

كشف البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم فريق إنتر ميلان والمعار من تشيلسي عن موقفه خلال الفترة المقبلة.

ويلعب الدولي البلجيكي على سبيل الإعارة حاليا مع إنتر حتى نهاية الشهر الجاري، وسيتعين على النيرازوري التفاوض على صفقة جديدة مع تشيلسي إذا أرادوه مرة أخرى في موسم 2023-24.

وكانت ترددت أخبار تفيد إن لوكاكو فى طريقه إلى الهلال .

وفي أول منشور له بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت ضد مانشستر سيتي 1-0، يؤكد أنه يريد الاستمرار مع النيرازوري.

وقال لوكاكو: "أولا، شكراً لجميع مشجعي الإنتر على الحب والدعم طوال الموسم، لقد وقفتم إلى جانبنا في كل لحظة، وأريد أن أشكركم شخصيًا على ذلك".

أضاف: "لم يكن من المفترض أن نكون كذلك، لقد قدمنا ​​كل شيء، هذا شعور سيئ بالنسبة لنا جميعًا الذين يحبون هذا النادي الجميل".

تابع: "لكن هذا النادي يعاني من الجوع وسنكافح من أجل الوصول إلى لحظة المجد تلك في يوم من الأيام ".