إدارة_الدين: قفل طرح يونيو من #الصكوك بـ (2.505) مليار ريال سعودي

أعلن المركز الوطني لإدارة الدَين، اليوم، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يونيو 2023م، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.

ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 7.437 مليارات ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره ( 2.505 ) مليار ريال سعودي (ملياران و خمسمائة وخمسة ملايين ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر من المركز، قُسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 662 مليون ريال سعودي (ستمائة واثنان وستون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي، والثانية 1.843 مليار ريال سعودي (مليار وثمانمائة وثلاثة واربعون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2035 ميلادي.

يأتي هذا الإصدار تأكيداً للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدَين في منتصف فبراير من العام الحالي، باستمراره -وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي عبــر القنــوات التمويليــة المتاحــة ســواء محليــاً أو دولياً، وحسب أوضاع السوق وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدَين، وإدارة مستحقات أصل الدَين للأعوام القادمة، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدَين.