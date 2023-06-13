الأمير #فيصل_بن_فرحان: منذ بداية الأزمة في #السودان كانت #المملكة حاضرة لتخفيف معاناة الشعب

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة منذ بداية الأزمة السودانية كانت حاضرة لتخفيف معاناة الشعب بتقديم المساعدات الإنسانية وإجلاء المتضررين وتيسير المحادثات السياسية في مدينة جدة وغيرها من المبادرات.

وكشف وزير الخارجية السعودي، عن ترأس المملكة في 19 يونيو بشكل مشترك مع دول مصر وقطر وألمانيا ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وقال فيصل بن فرحان إن السعودية تتطلع إلى مشاركة واسعة في "مؤتمر المانحين للسودان والمنطقة" لتخفيف آثار الأزمة، مشيرا إلى أن المملكة تواصل مساعيها الحميدة لتخفيف المصاب في السودان وتأمل بأن تنتهي هذه المأساة الإنسانية قريباً