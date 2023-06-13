إسرائيل تتخذ قرارات مهمة بعد حادث مقتل 3 جنود على الحدود مع #مصر

كشف متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اتخاذ عدة قرارات مهمة بعد حادثة مقتل 3 جنود على يد مجند مصري خلال الفترة الماضية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في تصريحات اليوم الثلاثاء: "أجرينا تحقيقا مشتركا مع الجيش المصري في حادث تسلل شرطي مصري إلى داخل حدودنا".

وأضاف: "قررنا سد الممرات الأمنية في السياج على الحدود مع مصر وتقصير مدة الحراسة لجنودنا من 12 ساعة متواصلة وتحديد عدد حد أدنى مختلف للجنود في مهام من هذا النوع".

وقرر جيش الاحتلال توبيخ قائد فرقة 80 نظرا لمسؤوليته الشاملة عن الحادث وعدم مراقبة تطبيق الأنظمة، وإعفاء قائد اللواء من منصبه ونقله إلى منصب آخر في الجيش.

كما قرر توبيخ قائد كتيبة “الفهد” نظرا لمسؤوليته في تطبيق طريقة تفعيل قواته، ووقف تقدمه في الجيش لمدة 5 سنوات.