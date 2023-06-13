أبشر تطلق حملة #أنجز_وأجّز لحث المواطنين على إنهاء إجراءات جوازات السفر قبل الإجازة

حثت منصة "أبشر"، المواطنين على إنهاء إجراءات إصدار وتجديد جوازات سفرهم قبل الإجازة بفترة كافية.

وأطلقت المديرية العامة للجوازات ومنصة أبشر الإلكترونية، حملة توعوية بعنوان "أنجز وأجّز" من أجل تنفيذ عمليتي الإصدار والتجديد على "أبشر"، مع إمكانية إيصال جواز السفر الإلكتروني عن طريق الناقل البريدي إلى العنوان الوطني المسجل في المنصة.

وأكدت المنصة أن سداد رسوم إصدار أو تجديد الجواز متاح بسهولة ويسر عبر قنوات السداد البنكية في المنصة، وللاستفادة من الخدمة الدخول إلى منصة أبشر واختيار خدمة المدفوعات الحكومية من قائمة الخدمات ثم اختيار دفع رسوم جديدة وتحديد قطاع الجوازات في تفاصيل السداد ثم اختيار الخدمة المراد تنفيذها (إصدار جواز سفر، تجديد جواز سفر) ثم اختيار المستفيد وتحديد مدة جواز السفر، واختيار طريقة الدفع، وفي حال وجود مخالفات مرورية يتم سدادها عن طريق قنوات البنوك المحلية.