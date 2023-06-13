ترامب يغادر لمقر محاكمته في #ميامي.. ويعلق: #الولايات_المتحدة تعيش حالة من التدهور السياسي

غادر موكب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، منتجعه في طريقه إلى مقر المحكمة في مدينة ميامي.

وتعد جلسة محاكمة ترامب اليوم هي الثانية التي يمثل فيها الرئيس الأمريكي السابق أمام المحكمة هذا العام.

وقال ترامب تعليقا على محاكمته إن الولايات المتحدة تعيش حالة من التدهور السياسي، متابعا: “هذا اليوم الأكثر حزنا في تاريخ الولايات المتحدة”.

واحتشد أنصار الرئيس السابق ترامب أمام محكمة ميامي رفضا للاتهامات الموجهة إليه.

ونفى الرئيس الأمريكي السابق 37 تهمة تتعلق بالاحتفاظ بوثائق سرية بشكل غير قانوني وعرقلة جهود الحكومة لاستعادتها.