السعودية و#جزر_سليمان يؤكدان تطلعهما إلى تعزيز التنسيق بينهما في المحافل والمنظمات الدولية

أعلنت وزارة الخارجية، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023، عن صدور بيان مشترك بين المملكة ودولة جزر سليمان عقب زيارة رئيس وزراء جزر سليمان مناسيه سوقافاري، إلى المملكة.

وقالت الوزارة إن الجانبان عقدا جلسة مباحثات ناقشا خلالها علاقات الصداقة وسبل تطويرها في جميع المجالات، مشددة على تعزيز التنسيق بينهما في المحافل والمنظمات الدولية حيال المسائل والقضايا التي تهم البلدين.

وأكدت الوزارة أن المباحثات بين المسئولين في المملكة وجزر سليمان شملت قطاعات الطاقة، والسياحة، والاستثمار، والصحة، والتعليم.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الجانبان تبادلا وجهات النظر حيال المستجدات على الساحة الدولية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما فيها التغير المناخي.

وشدد الجانبان على الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في رفع وتيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين، واتفقا على أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة، وعقد المنتديات الاستثمارية، وحث رواد الأعمال من الجانبين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.

وأوضحت وزارة الخارجية أن زيارة رئيس وزراء جزر سليمان جاءت بدعوة من حكومة المملكة وانطلاقاً من أواصر الصداقة بين المملكة العربية السعودية وجزر سليمان، واستمرت خلال الفترة 16 - 21 / 11 / 1444 هـ الموافق 5 - 10 / 6 / 2023م.