بصفقات مليارية و #إعلان_الرياض.. #مؤتمر_الأعمال_العربي_الصيني العاشر يختتم أعماله

اختتم مؤتمر الأعمال العربي الصيني الذي استضافته المملكة العربية السعودية، بعقد صفقات مليارية وإعلان الرياض.

ونظم المؤتمر وزارة الاستثمار والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، واتحاد الغرف العربية خلال يومي 11 و12 يونيو في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض.

وتضمن إعلان الرياض، 9 بنود رئيسية:

تفعيل التعاون لتحقيق استقرار السوق.

دعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة

تعظيم مصادر الطاقة المتجددة

تعظيم مصادر الطاقة المتجددة استكشاف فرص جديدة للتعاون

تنظيم برامج التأهيل والتدريب لتعزيز رأس المال البشري

تعزيز التكامل الاقتصادي

تعزيز الشراكات الاقتصادية

التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية

تبادل البحوث والابتكارات العلمية

وخلال المؤتمر تم عقد 23 صفقة بأكثر من 10 مليارات دولار منها:

500 مليون دولار يين مجموعة ASK وشركة التعدين والجيولوجيا الوطنية الصينية.

266 مليون دولار بين وزارة الاستثمار وشركة هيبوبي للتكنولوجيا المحدودة.

5.6 مليارات دولار بين وزارة الاستثمار وشركة هيومان هورايزولز الصينية

وقال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان تعليقا على المؤتمر: "طموحنا المشترك في التعاون من أجل الرخاء يؤكد على رؤيتنا المشتركة لعلاقات الاستثمار الاقتصادي بين الدول العربية والصين، ويدعم حرصنا على بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة".