ترامب يغادر محكمة ميامي في قضية الوثائق.. ومواجهات بين أنصاره ومعارضيه

غادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مقر محاكمته في ميامي بعد السماح له بالمغادرة دون أي شروط وفقا لشبكة "سي إن إن الأمريكية.

ودخل ترامب إلى قاعة المحكمة في ميامي تمهيدا لمثوله أمام القاضي في قضية الوثائق السرية، وبعد ذلك أدلى قاضي المحكمة بلائحة الاتهامات الموجهة إلى الرئيس الأمريكي السابق.

وسمح قاضي المحكمة للرئيس السابق ترامب بالإدلاء بإفادته أمام، والتي نفى خلالها ترامب الاتهامات الموجهة إليه في قضية الوثائق السرية.

وقالت شبكة "سي إن إن"، إن ترامب دفع بالبراءة في جلسة محاكمته وأكد أنه غير مذنب، وعقب ذلك سمحت له المحكمة بالمغادرة.

وأضاف الشبكة الإخبارية، أنه لن يتم فرض أي قيود على السفر بالنسبة إلى ترامب بعد جلسة محاكمته في ميامي.

وغادر الرئيس الأمريكي السابق المحكمة بعد انتهاء جلسة محاكمته، وحدثت مواجهات بين أنصار ومعارضي ترامب أمام محكمة ميامي.

وقبل انطلاق جلسة المحاكمة، وقف أنصار دونالد ترامب رافعين الأعلام واللافتات عند مرور موكبه متوجها نحو المحكمة في ميامي، من أجل الاستماع إلى لائحة الاتهامات الجنائية المتعلقة باحتفاظه بشكل غير قانوني بوثائق الأمن القومي