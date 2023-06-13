الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء الكويتي

أعلن الكويت تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء.

جاء ذلك وفق ما نصت عليه المادة الأولى من الأمر الأميري، اليوم أن يُعين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم لإصدار مرسوم تعيينهم".

ويتولى الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئاسة مجلس الوزراء في الكويت منذ يوم الأحد الموافق 24 يوليو 2022 عقب صدور أمر أميري من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، بتعينه رئيساً لمجلس الوزراء.

وكلفه الشيخ مشغل الأحمد بترشيح أعضاء الحكومة وقد صدر مرسوم تشكيل حكومته الأولى في يوم الإثنين 1 أغسطس 2022.

وفي الأربعاء 5 أكتوبر من العام 2022 صدر أمر أميري آخر بتعينه رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة وبعد ذلك صدر أمر أميري بقبول استقالة حكومته في يوم الأحد 2 أكتوبر 2022.

وتشكلت حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح الثانية في يوم الأحد 16 أكتوبر 2022 وفي يوم الثلاثاء 24 يناير 2023 رفع الشيخ أحمد النواف استقالة الحكومة إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حيث صدر في يوم الخميس 26 يناير 2023 أمر أميري بقبول استقالة الحكومة وتكليفه بتصريف العاجل من شؤون مناصبهم لحين نشكيل الحكومة الجديدة.

وفي 5 مارس 2023 صد أمر أميري بتعينه رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة وقد صدر مرسوم تشكيل الحكومة الثالثة برئاسته في يوم الأحد 9 أبريل 2023.