الأمم_المتحدة تدعو #الجيش_السوداني و #الدعم_السريع لوقف القتال والالتزام بوقف طويل الأمد للأعمال القتالية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قوات الدعم السريع والجيش السوداني إلى وقف القتال والالتزام بوقف طويل الأمد للأعمال القتالية.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأمين العام منزعج من تقارير عن عنف واسع النطاق في أنحاء إقليم دارفور السوداني، مشيرا إلى أن الأمين العام قلق بشدة من زيادة البعد الطائفي للعنف في دارفور.

وفي سياق آخر، كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، عن ارتفاع عدد الفارين من القتال في السودان إلى قرابة الـ 1.9 مليون شخص، معظمهم من العاصمة الخرطوم.

وقال المكتب إن نحو 1.9 مليون شخص فروا إلى مواقع أكثر أماناً داخل وخارج السودان.

وأشار إلى أن أكثر من 1.4 مليون شخص نزح داخليّاً فيما لجأ البقية إلى مصر وتشاد وأفريقيا الوسطى وإثيوبيا وجنوب السودان.

وأوضح المكتب أن 66 % من مجموع النازحين واللاجئين فروا من العاصمة الخرطوم.