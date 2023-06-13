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#ولي_العهد يرأس جلسة #مجلس_الوزراء #عاجل
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الأخبار المحلية
#ولي_العهد يرأس جلسة #مجلس_الوزراء #عاجل
14 يونيو 2023
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ولي العهد
ترأس الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد جلسة مجلس الوزراء.
صحيفة الوئام الالكترونية
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