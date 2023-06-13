الأخبار المحلية

#ولي_العهد يرأس جلسة #مجلس_الوزراء #عاجل

14 يونيو 2023 · < 1 minute
ولي العهد

ترأس الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد  جلسة مجلس الوزراء.