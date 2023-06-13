إطلاق الشعار الجديد لـ #وكالة_الفضاء_السعودية

كشفت وكالة الفضاء السعودية، عن شعار الوكالة الجديد الذي يعكس روح الابتكار والطموحات التي لا حدود لها في المملكة.

وقالت الوكالة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بمدادٍ من فخر.. رسمنا طموحات لا حدود لها.. لتنطلق وكالة الفضاء السعودية بشعار يعكس روح الابتكار والتطلع نحو استكشاف الفضاء".

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء على تحويل (الهيئة السعودية للفضاء) إلى وكالة باسم (وكالة الفضاء السعودية)، والموافقة على تنظيمها.