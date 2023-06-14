تراجع أسعار #الذهب في #المملكة اليوم.. وعيار 21 عند 205 ريال للجرام

سجلت أسعار الذهب بالمملكة اليوم تراجعا ملحوظا، مقارنة بالأسعار التي شهدتها خلال الأيام الماضية.

وسجل الجرام من عيار 21 (205.40) ريال، فيما سجَّل سعر الجرام عيار 24 نحو (234.74) ريال، وعيار 22 نحو (215.18) ريال، وعيار 18 نحو (176.06) ريال.

كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,971.83) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (2,065.72) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,253.52) ريال.

وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,220.65) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,413.14) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,793.42) ريال.

وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (11,901.38) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (23,755.81) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (236,384.41) ريال.