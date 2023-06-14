بـ46 مئوية.. #مكة تسجل أعلى #درجة_حرارة اليوم في #المملكة  

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أعلى وأدنى درجة حرارة تم تسجيلها اليوم الأربعاء في مدن المملكة.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، أن مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة اليوم بـ46 درجة مئوية، والمدينة المنورة سجلت 42 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى أن أقل درجة حرارة تم تسجيلها اليوم كانت في مدينة أبها التي سجلت 20 درجة مئوية، فيما سجلت الطائف 22 درجة مئوية.

على جانب آخر، نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، ونشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، وثار، وحبونا، ويدمة، وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهراً، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المسجلة اليوم في العديد من مدن المملكة: