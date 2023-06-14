القبض على (5) أشخاص لترويجهم (91,802) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي في #جازان

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي في محافظة العيدابي بمنطقة جازان (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطنين لترويجهم (91,802) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي ومادة الحشيش المخدر.

وضبط بحوزتهم سلاح ناري وهواتف متنقلة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.