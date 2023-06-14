“إجرام في الصغر”.. طفل يقتل آخر بتسديد عدة طعنات في #الصدر ويفر هربا في #الأردن

شهدت محافظة الزرقاء الأردنية، جريمة راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر 13 عاماً، وصل إلى مستشفى الأمير فيصل يعاني من جرح بالغ وقطعي إثر تعرضه للطعن بآلة حادة، فارق على إثره الحياة.

وهرع الأطباء إلى غرفة الطوارئ لتقديم الإسعافات الأولية للطفل "شاكر محمد شاكر نمر"، إلا أنه توفي بعد إصابته بساعات- وفقا لـ" العربية"-.

وأوضح مصدر أن القاتل طفل بعمر 11 عاماً، كان أقدم بمنطقة الجبل الشمالي في الزرقاء على طعن الضحية في منطقة الصدر، ثم قام بالفرار.

وبعد ساعات قليلة، تم ضبط الطفل القاتل، ثم تم تحويله إلى مديرية حماية الأسرة في مديرية الأمن العام التي تنظر بمثل هذه القضايا المتعلقة بالأطفال.