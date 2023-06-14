المفوضية_الأوروبية تقترح إنشاء وكالة أوروبية لمكافحة المخدرات

اقترحت المفوضية الأوروبية في بروكسل توسيع نطاق مركز مكافحة المخدات الأوروبي إلى وكالة بصلاحيات كاملة، حيث صوّت 592 شخصًا لصالح الاقتراح ورفض 12 فيما امتنع 23 شخصًا عن التصويت لإرساء هذه الوكالة.

وأوضح بيان أوروبي في بروكسل أنه نظراً للاتساع المستمر لسوق المخدرات سيكون لدى الاتحاد الأوروبي قريباً وكالة أوروبية خاصة به للتعامل مع هذه الظاهرة، تضاف إلى مركز المراقبة الأوروبي للمخدرات والإدمان.

وأكد البيان أنه ستواصل الوكالة الأوروبية الجديدة للمخدرات تحليل ورصد المخدرات المتداولة وستمنح مزيداً من الموارد لإجراء التحقيقات، وتجري تقييماً للمخاطر، وإصدار تنبيهات سريعة، إضافة لمساعدة السلطات الوطنية في جمع البيانات واتخاذ إجراءات في قضايا المخدرات.