المرة الـ 12.. #البرلمان_اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للبلاد

فشل البرلمان اللبناني، اليوم الأربعاء، في انتخاب رئيس للبلاد، وذلك للمرة الـ 12، بعد جلسة ساخنة، عطل فيها حزب الله وحلفاؤه محاولة منافسيه لانتخاب جهاد أزعور المسؤول في صندوق النقد الدولي رئيسا.

وحصل أزعور، مدير الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق، على تأييد 59 صوتا من أصل 128 نائبا في البرلمان في تصويت أولي، أي أقل من الثلثين المطلوبين للفوز في الجولة الأولى، فيما حصل سليمان فرنجية المدعوم من حزب الله وحلفائه على 51 صوتا في الجولة الأولى.

وانسحب حزب الله وحلفاؤه من الجلسة بعد الجولة الأولى ليعطلوا بذلك نصاب الثلثين المطلوب لإجراء جولة ثانية من التصويت يمكن لمرشح أن يفوز فيها بدعم 65 نائبا.

ومع هذه النتيجة لم يعد لدى لبنان أي احتمال فوري لشغل منصب الرئاسة الذي ظل شاغرا منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.