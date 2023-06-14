لضيوف الرحمن من خارج #السعودية.. ما اللقاحات الصحية المطلوبة لأداء #الحج؟

بينت وزارة الحج والعمرة اللقاحات الصحية اللازمة لضيوف الرحمن من خارج المملكة قبل القدوم لزيارة الأراضي المقدسة.

وكتبت الوزارة عبر حسابها الرسمي في «تويتر»: «للحجاج من خارج المملكة: قبل وصولكم تأكدوا من استكمال التحصينات التالية: (الإنفلونزا الموسمية- فيروس كورونا.. الحمى الشوكية)».

ووجهت مجموعة من النصائح للحجاج من أصحاب الأمراض المزمنة قبل القدوم وهي كالتالي:

- التأكد من اصطحاب كمية كافية من دوائك.

- التأكد من اصطحاب نسخة من وصفة الدواء.

- التأكد من اصطحاب نسخة من تقريرك الطبي.

كما وجهت مجموعة من النصائح للحجاج من أصحاب الأمراض المزمنة بعد القدوم وهي كالتالي:

- تخزين الدواء في مكان مناسب.

- التعامل فقط مع الصيدليات المرخصة.

- إبراز الوصفة للصيدلي في حال الحاجة.