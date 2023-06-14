لضيوف الرحمن من خارج #السعودية.. ما اللقاحات الصحية المطلوبة لأداء #الحج؟

بينت وزارة الحج والعمرة اللقاحات الصحية اللازمة لضيوف الرحمن من خارج المملكة قبل القدوم لزيارة الأراضي المقدسة.
وكتبت الوزارة عبر حسابها الرسمي في «تويتر»: «للحجاج من خارج المملكة: قبل وصولكم تأكدوا من استكمال التحصينات التالية: (الإنفلونزا الموسمية- فيروس كورونا.. الحمى الشوكية)».
ووجهت مجموعة من النصائح للحجاج من أصحاب الأمراض المزمنة قبل القدوم وهي كالتالي:
- التأكد من اصطحاب كمية كافية من دوائك.
- التأكد من اصطحاب نسخة من وصفة الدواء.
- التأكد من اصطحاب نسخة من تقريرك الطبي.
كما وجهت مجموعة من النصائح للحجاج من أصحاب الأمراض المزمنة بعد القدوم وهي كالتالي:
- تخزين الدواء في مكان مناسب.
- التعامل فقط مع الصيدليات المرخصة.
- إبراز الوصفة للصيدلي في حال الحاجة.