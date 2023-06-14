فريق طبي سعودي ينقذ حاجاً إيرانياً من العمى (صور) #عاجل

تمكن فريق طبي من مركز صحة العين في مدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، بعد توفيق الله، من إنقاذ حاج إيراني أربعيني من إصابته بالعمى، وسط معاناته من انفصال حاد وكامل في الشبكية المصاحب لقصر نظر شديد بالعين اليسرى، علاوة على وجود ماء أبيض مع ضمور في الشبكية والعنابية للعين.

وأُجريت العملية بمشاركة الفريق الطبي، وشهدت إزالة الماء الأبيض وزراعة عدسة للعين وتثبيت الشبكية باستخدام زيت السيليكون، الذي سيمكن المريض من إستعادة البصر بعد انفصال الشبكية.

وتكللت العملية بالنجاح بعد أن استغرقت ساعتين ونصف الساعة، وسيتمكن الحاج من العودة وإكمال نسكه، نظراً لوجود وقت كافٍ قبل بدء شعائر الحج والتئام الشبكية.

وأوضح مركز صحة العين في مدينة الملك عبد الله الطبية أن هذا النوع من الإجراءات الطبية لانفصال الشبكية يقوم به المركز بشكل دائم، بفضل مايتميز به من خبرات طبية متميزة، وكذلك التجهيزات الحديثة التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة المواطنين وضيوف بيت الله الحرام على حد سواء. لكن مايميز هذه الحالة مصاحبة الانفصال قصر النظر الشديد ووجود ضمور في الشبكية والعنابية للعين، ما يعقد من الإجراء الطبي مقارنة بالحالات المعتادة.