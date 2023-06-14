على متنها 245 راكباً.. وصول أول سفينة حجاج من #السودان

وصلت قبل قليل أول سفينة حجاج قادمة من السودان، وعلى متنها (245) راكباً.

ودخلت السفينة ميناء جدة الإسلامي، واتجهت إلى الرصيف المخصص لها وهو رصيف رقم (15).

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قد ألقى في المسجد النبوي «عن بُعد» درساً بعنوان: «التعليق على آيات الحج من تفسير السعدي».

وشرح الدكتور السديس حديث جابر رضي الله عنه في الحج من عمدة الأحكام، والتعليق على زاد المعاد لابن القيم في الحج، كما تحدث عن تعريف ومواقيت الحج، وشرح هديّ النبي صلى الله عليه وسلم في الحج من كتاب زاد المعاد لابن القيم.

وقدّم الشيخ السديس خلال الدرس وصايا لحجاج بيت الله الحرام لاستشعار عظمة هذه الفريضة الجليلة ، وإنزالها المكان الأرفع من شعائر الإسلام، ووجوب تعظيم مكانة البيت العتيق ، واستشعار قداسة هذه البقاع الطاهرة، بالإضافة للاستعداد لهذا الركن بالعلم النافع والفقه في أحكامه، والتبصُّر في أدائه، والسعي الحثيث، لتحقيق بِرِّ الحج، وهو الحج الذي لا يُخالطه شيء من المآثم.