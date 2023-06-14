بقيمة 12.7 مليار.. «كفالة» يستهدف منح ضمانات لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

قال الرئيس التنفيذي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" هُمام هاشم: إن البرنامج يستهدف منح ضمانات لتمويل المنشآت بقيمة 12.7 مليار ريال في العام الجاري 2023.

وبين أن قيمة الضمانات التي مُنِحَت للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الأول من العام 2023 تجاوزت قيمته 4 مليارات ريال.

وذكر أن برنامج "كفالة" خصص نحو 300 مليون ريال في الوقت الحاضر لدعم المنشآت وتوفير الضمانات عبر قطاع التقنية المالية من خلال عمليات التمويل الجماعي، مضيفاً أن حجم الضمانات سيتم مضاعفته حتى 1.5 مليار ريال خلال العام.

ولفت إلى نمو أعمال برنامج "كفالة" بما يزيد على 30% سنوياً، حيث يقدم البرنامج أكثر من 16 منتجاً فعالاً لضمان تمويل المنشآت، وبالشراكة مع أكثر من 77 جهة.