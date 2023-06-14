ترامب يتعهد بملاحقة وحبس «أكثر رؤساء الولايات المتحدة فساداً»

تعهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بملاحقة الرئيس الحالي جو بايدن وعائلته قضائياً والسعي إلى حبسهم، حال أعيد انتخابه في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وقال «ترامب» في كلمة ألقاها من نادي الجولف الخاص به في ولاية «نيوجيرسي»: «سأعين مدعياً خاصاً لملاحقة أكثر الرؤساء فسادا في تاريخ الولايات المتحدة، جو بايدن، وجميع أفراد عائلته الإجرامية»، وفق تعبيره.

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق والمرشح في الانتخابات المقبلة: «في يوم الانتخابات 2024 "ستتحقق العدالة».

وتأتي تصريحات «ترامب» بعد ساعات من توجيه الاتهام إليه بشأن 37 تهمة جنائية اتحادية في فلوريدا.

وأثار تعهد دونالد ترامب هتافات من مؤيديه، الذين رددوا قائلين: «احبسوه»، في إشارة إلى الرئيس الحالي جو بايدن.