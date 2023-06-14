إطلاق خدمة #بلاغ_رقمي لتقديم الشكاوى بشأن الخدمات الحكومية الإلكترونية

أطلقت هيئة الحكومة الرقمية خدمة «بلاغ رقمي» من خلال مركز «آمر»؛ بهدف رفع مستوى المشاركة والتفاعل بين الجهات الحكومية والمستفيدين، وتوفير تجربة سلسة ومتكاملة في التعامل مع الخدمات الحكومية الرقمية، إضافةً إلى تحسين الاستجابة ورفع رضا المستفيدين.

وقال محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد الصويان، إن مركز «آمر» يستهدف من خلال خدمة «بلاغ رقمي»، فتح قنوات التواصل مع المستفيدين من الخدمات الحكومية الرقمية، والاستماع لمقترحاتهم، لتطوير التواصل وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية.

وتوفر خدمة «بلاغ رقمي» 3 مسارات لتلقي بلاغات المستفيدين حول الخدمات الحكومية الرقمية، تشمل الآتي:

تقديم شكوى

تمكن المستفيد من تصعيد شكوى مُقدمة على خدمة رقمية تجاوز العمل عليها 5 أيام، أو عدم التمكن من فتح شكوى

تقديم طلب تحول

تمكن المستفيد من تقديم طلب تحويل خدمة ورقية إلى رقمية.

اقتراح تطوير

تُمكن المستفيد من تقديم مقترح لتطوير خدمة رقمية لدى إحدى الجهات الحكومية.

وأطلقت الهيئة في وقت سابق مبادرة المشاركة الإلكترونية عبر منصة «تفاعل»، وذلك لإتاحة الفرصة لكافة شرائح المجتمع للمشاركة في تقديم المرئيات والتعليقات والمقترحات وغيرها، والمشاركة في استطلاعات الرأي المتاحة إلكترونياً من أجل تحسين وتطوير الخدمات الحكومية.

ويأتي مركز «آمر» استكمالاً لجهود الهيئة في تحسين الاستجابة لشكاوى ومقترحات المستفيدين، وفقاً للتوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.