وافي تضبط 244 مشروعًا عقارياً مخالفًا لنظام «البيع على الخارطة»

ضبطت الأمانة العامة للجنة البيع والتأجير على الخارطة «وافي» 244 مشروعًا مخالفاً، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، وتمت معالجتها جميعًا عبر تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وإغلاق عدد منها، وتصحيح

مخالفة 159 مطورًا عقاريًا، بعد مخالفتهم نظام البيع والتأجير على الخارطة، وعدم الالتزام بالمعايير والاشتراطات المعتمدة.

وقال الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخارطة، نايف بن نواف الشريف، إن نظام البيع على الخارطة يُلزم كُل من أراد بيع وتأجير وتسويق وعرض وحدات عقارية على الخارطة بالحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، مشيراً إلى أن عدم الحصول على التصاريح يُعرض المنشآت العقارية للمساءلة القانونية.

وتعهد «الشريف» باستمرار الرقابة والضبط في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، ومتابعة المشاريع المخالفة لتصحيح مخالفاتها، لافتاً إلى أن الهدف من هذه الجوالات الرقابية رفع الوعي بالبيع على الخارطة، ونضج سوق التطوير العقاري، وحماية حقوق جميع أطراف المشاريع من ملاك الأراضي والممولين والمشترين والمستثمرين.

ولجنة البيع أو التأجير على الخارطة «وافي» هي الجهة المخولة بتنظيم نشاط مشاريع البيع على الخارطة والترخيص لها باختلاف أغراض تطويرها، لحفظ حقوق المتعاقدين والوفاء بالتزامات وواجبات كل طرف.