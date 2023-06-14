استقبال 16 ألف من الحجاج العراقيين عبر منفذ جديدة عرعر (صور)

استكمل منفذ جديدة عرعر الحدودي في منطقة الحدود الشمالية مهمة استقبال أكثر من 16 ألف من حجاج البرّ العراقيين، وسط تقديم العديد من خدمات التسهيلات الجمركية والجوازات والصحيّة.

وعملت لجنة الحج في منطقة الحدود الشمالية، بإشراف مباشر ومتابعة من الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، على سرعة إنهاء كافة الإجراءات للحجاج، وتقديم جميع الخدمات والرعاية الطبية والوقائية والتوعوية.

وقدمت اللجنة العديد من الخدمات للحجاج القادمين، وجندت جميع الجهات من أجلها كوادرها البشرية وإمكانياتها المادية لراحة ضيوف الرحمن، بمشاركة أكثر من 100 متطوعٍ ومتطوعةٍ أسهموا في تنظيم الحجاج ومساعدة كبار السن والمعاقين، عبر أكثر من 4000 ساعةٍ تطوعية.