لن تحتاج الحضور إلى القنصليات.. تحويل تأشيرة #الشنغن من «ملصق» إلى «رقمية»

وافق مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، أمس، على تحويل تأشيرة «الشنغن» من «ملصق» إلى «رقمية»، وبالتالي عدم الحاجة إلى وضع «الملصقات» الخاصة بهذه التأشيرة على جوازات السفر.

وبذلك يتمكن المواطنون من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يحتاجون إلى هذه تأشيرة «الشنغن» للسفر إلى الدول الأوروبية، من التقديم عبر منصة موحدة على شبكة الإنترنت، بدلاً من الحضور إلى القنصليات أو مكاتب خدمات التأشيرات.

وقال النائب ماتياز نيميتش، عضو البرلمان الأوروبي، الذي يعد من أبرز الداعين لاعتماد هذا النظام الرقمي، إن المتقدمين سيجدون هذه العملية «أسهل وأرخص وأسرع».

ورأت وزيرة الهجرة السويدية، ماريا مالمر شتينرغارد، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن هذا التغيير يعزز أمن منطقة «شنغن»، من خلال تقليل مخاطر التزوير وسرقة ملصقات التأشيرات على سبيل المثال.

وتشمل «منطقة شنغن» جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، باستثناء قبرص وإيرلندا وبلغاريا ورومانيا.

ويسمح الاتحاد الأوروبي بالدخول من دون تأشيرة لمواطني أكثر من 60 دولة خارج التكتل، وعلى المسافرين الذين يحتاجون إلى تأشيرة، وضع ملصق «شنغن» على جواز سفرهم، حتى جاء هذا التغيير سالف الذكر، والذي يتوائم مع إنشاء قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي لمراقبة حركة دخول وخروج المسافرين وصلاحية الإقامات والفحوص الأمنية عند الحدود.

لكن الجدير ذكره أن هذا النظام الجديد يفرض على المتقدمين للحصول على تأشيرة «شنغن» للمرة الأولى، أو الذين لديهم جواز سفر جديد أو غيروا بياناتهم «البيومتيرية»، الحضور شخصياً إلى القنصليات أو مكاتب التأشيرات.