وزير الاتصالات: 15 ألف نقطة «واي فاي» وأكثر من 4500 برج «5G» لخدمة الحجاج

رأس الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس لجنة الحج المركزية، اجتماعًا بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله السواحه، ومحافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الدكتور محمد التميمي، وعدد من قيادات ومسؤولي المنظومة، لااستعراض استعدادات منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات لحج 1444هـ.

وقدّم المهندس «السواحة» خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر إمارة مكة بجدة، اليوم، عرضاً عن استعدادات الوزارة والجهات التابعة لها لحج هذا العام، وفي مقدمتها الأعمال التي تم تنفيذها والرامية لتيسير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وضمان توفيرها بأعلى مستويات الجودة لضيوف الرحمن، إلى جانب مؤشرات التقدّم في جوانب البنية التحتية الرقمية وتنمية القدرات في المنطقة.

وقال الوزير خلال العرض إنه تم رفع عدد نقاط «الواي فاي» في الأماكن العامة بالمشاعر المقدسة إلى مايزيد عن 15 ألف نقطة، وأبراج الجيل الخامس «5G» لتصل إلى أكثر من 4,500 برج موزعة في مختلف أنحاء المنطقة، إضافةً إلى إرتفاع عدد أبراج الاتصالات في المنطقة لتصل إلى 9 آلاف برج بزيادة بلغت 30%، بينما بلغ عدد المباني المتصلة بالألياف الضوئية ما يزيد على 800 ألف مبنى بزيادة تخطّت 80%.

كما استمع نائب أمير مكة إلى شرح عن ملف التوطين ومشاركة المرأة في المنطقة، تضمن الإشارة إلى ارتفاع نسبة توطين مهن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة إلى 60%، وتعزيز مشاركة المرأة في القطاع إلى ما نسبته 33%.