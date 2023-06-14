صفقة #النصر.. #غوندوغان يطلب مهلة أخيرة من #برشلونة

كشفت بعض التقارير عن آخر تطورات مستقبل صفقة غوندوغان لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي وسط رغبة برشلونة إلى جانب النصر في ضمه.

وقدم برشلونة عرضًا بالفعل مدته 3 سنوات، الي غوندوغان، الذي ينتهي تعاقده مع مانشستر سيتي بنهاية الشهر الجاري، في صفقة انتقال حر، لكنه لم يرد بالقبول أو الرفض حتى الآن.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أنه كان مقررًا أن يرد غوندوغان على عرض برشلونة، أمس الثلاثاء، بعد نهاية احتفالات فريقه مانشستر سيتي بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، لكن هذا لم يحدث حتى الآن.

أضافت الصحيفة الإسبانية أن غوندوغان تواصل مع برشلونة عن طريق وكيل أعماله، وطلب مهلة أخيرة قبل منح البلوجرانا رده النهائي على العرض.