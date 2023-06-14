تفاصيل رد #لوكاكو على عرض #الهلال

كشفت بعض التقارير عن موقف البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي من الانضمام إلى صفوف الهلال في الموسم المقبل.

ويلعب الدولي البلجيكي على سبيل الإعارة حاليا مع إنتر حتى نهاية الشهر الجاري، وسيتعين على النيرازوري التفاوض على صفقة جديدة مع تشيلسي إذا أرادوه مرة أخرى في موسم 2023-24، لكن دخل الهلال السعدي وعرض 25 مليون يورو سنويًا على النجم البلجيكي لتدعيم هجوم الزعيم هذا الصيف.

ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"الإيطالية، إن روميلو لوكاكو رفض العرض المُقدم من جانب الهلال بالحصول على 25 مليون يورو سنويًا لمدة موسمين، مُفضلا البقاء مع الإنتر وتجديد الإعارة من تشيلسي.

أضافت، إن لوكاكو يرغب في الاستمرار مع إنتر ميلان الإيطالي، ومواصلة اللعب داخل القارة العجوز في الموسم المقبل.

كشفت الصحيفة، عن اجتماع مرتقب بين أوسيليو المدير الرياضي للإنتر مع مسؤولي تشيلسي في لندن الأسبوع المقبل، من أجل الحديث حول تجديد إعارة روميلو لوكاكو موسم أخر مع النيراتزوري.