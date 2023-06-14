وزير ‎#الصناعة_والثروة_المعدنية يبدأ زيارة رسمية إلى #ألمانيا

بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، زيارة رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، يرافقه عدد من قيادات جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية ومسؤوليها، بهدف استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، ومناقشة أهم فرص التعاون والموضوعات التي تهم الجانبين.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال الزيارة عددًا من المسؤولين الحكوميين، لاستعراض آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، إضافة إلى الزيارات الميدانية للمنشآت الصناعية والشركات، وعقد اللقاءات مع مسؤولي القطاع الخاص، لمناقشة استعراض الفرص الاستثمارية، وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات والتجارب.

وتأتي زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية لتأكيد خطط المملكة وطموحاتها في اعتماد قطاعي الصناعة والتعدين من الخيارات الاستراتيجية ضمن رؤية السعودية 2030 في تنويع القاعدة الاقتصادية، وفتح أبوابها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى التعريف بالممكنات والحوافز والفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعي الصناعة والتعدين.