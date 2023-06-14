«#الشورى» يطالب بخفض أسعار #الطيران_الداخلي.. والتوسع في استخدام #الطاقة_الشمسية #عاجل

طالب مجلس الشورى، المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، بالعمل على تخفيض أسعار التذاكر الداخلية للطيران الاقتصادي (أديل) بما يتناسب ويحقق الهدف منها ويتماشى مع الممارسات العالمية .

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثانية والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُلمي.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1443 / 1444هـ.

وطالب المجلس في قراره المؤسسة بإيجاد حلول مبتكرة لتسريع وتسهيل إجراءات إعادة استخدام التذاكر المصدرة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكد مجلس الشورى أن على المؤسسة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - التأكد من جاهزية الخدمات الأرضية لتوفير المساندة والدعم اللازم لاستقبال وإقلاع طائراتها في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة .

وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة دعا مجلس الشورى المركز السعودي لكفاءة الطاقة إلى دراسة إيجاد مبادرات وبرامج دعم للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في المباني السكنية لرفع كفاءة الطاقة على المستوى الوطني .

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1443 / 1444هـ

وطالب المجلس في قراره بدعم جهود المركز السعودي لكفاءة الطاقة في تطوير منصة بيانات وطنية إلكترونية شمولية لكفاءة الطاقة , من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يضمن دقة وسرعة تغذيتهم للمنصة بكافة البيانات والمؤشرات المتعلقة بالطاقة .

التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1443 / 1444هـ.

ودعا المجلس في قراره المركز إلى توسيع دائرة الشراكة مع الجامعات السعودية ومراكز البحوث والدراسات وبيوت الخبرة العالمية.