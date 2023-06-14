رسالة الوداع.. #ليفربول يعلن رحيل نجم الفريق

أعلن نادي ليفربول رحيل جيمس ميلنر لاعب الفريق بشكل رسمي بعد مسيرة طويلة مع الفريق.

كان جيمس ميلنر قد إنضم إلى ليفربول مجانًا من مانشستر سيتي في صيف 2015، وظل أحد الأوراق الرئيسية داخل تشكيل الريدز تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب بإستثناء الموسم المنتهي الذي جلس فيها على مقاعد البدلاء في أغلب المباريات.

قال ليفربول في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " سينتقل جيمس ميلنر إلى فريق برايتون بعد مسيرة استمرت 8 سنوات مع الريدز بنهاية الشهر الجاري.

أضاف بيان الريدز: "الجميع في ليفربول يشكرون جيمس على هذه الفترة الرائعة ونتمنى له التوفيق في المستقبل".