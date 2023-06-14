حقيقة تقسيم شرائح استهلاك الكهرباء إلى 3 أوقات في اليوم #عاجل

بينت هيئة مكافحة الشائعات حقيقة ما يُثار حول تقسيم شرائح إستهلاك الكهرباء في السعودية الى ثلاثة أوقات في اليوم.

وذكرت الهيئة عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أن مايتداول عن تقسيم شرائح استهلاك الكهرباء في السعودية إلى ثلاثة أوقات في اليوم، هو أمر غير صحيح، وسبق أن نفته رسمياً هيئة تنظيم الكهرباء.

وأشارت «مكافحة الشائعات» إلى رد هيئة تنظيم الكهرباء، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، على استفسار أحد المغردين عما يتم تداوله عن تقسيم شرائح استهلاك الكهرباء بحسب الأوقات، والذي قالت فيه: «لا صحة لهذه المعلومة، ونشكر حرصك على تحري المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية».